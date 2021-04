Atletico verliert - Meisterkampf spitzt sich zu .

Atletico Madrid droht seine ausgezeichnete Ausgangslage im Rennen um den spanischen Fußball-Meistertitel zu verspielen. Der Leader bezog in der 29. Runde mit einem 0:1 beim FC Sevilla seine dritte Liga-Niederlage. Marcos Acuna erzielte den Siegtreffer in der 70. Minute. Kurz darauf verpasste Atleticos Mario Hermoso den Ausgleich aus bester Abschlussposition, wie auch Angel Correa in der Nachspielzeit.