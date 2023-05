Judo Shamil Borchashvili holt in Linz 1. Sieg auf Judo-World-Tour

Shamil Borchashvili triumphierte bei Linz-GP Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

S hamil Borchashvili hat sich beim Judo-Grand-Prix in Linz den Sieg in der Klasse bis 81 kg gesichert und damit seinen ersten Triumph auf der World Tour eingefahren. Der österreichische Olympia-Bronzemedaillengewinner gewann am Freitag das Finale gegen den ukrainischen Überraschungsmann Michajlo Swidrak, der davor im Semifinale Shamils jüngeren Bruder Wachid geschlagen hatte. Wachid verlor anschließend den Bronzekampf, ebenso wie Magdalena Krssakova in der Klasse bis 63 kg.