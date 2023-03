Shiffrin gewinn Soldeu-RTL - Gritsch Zwölfte

Werbung

Shiffrin holte sich damit auch die Riesentorlauf-Bestmarke, sie hat nun 21 Rennen in dieser Disziplin gewonnen und damit eines mehr als die Schweizerin Vreni Schneider.

Die Österreicherinnen spielten im Kampf um die vorderen Plätze keine Rolle, Franziska Gritsch machte als Zwölfte (+1,25) Punkte. "Mit meinen Schritten vorwärts in der Saison bin ich zufrieden, es geht in die richtige Richtung", sagte Gritsch, die freilich konstanter werden will. Auch Ricarda Haaser schrieb in ihrem ersten Rennen nach Verletzungspause als 13. an. (+1,34).

Katharina Liensberger als 18. und Stephanie Brunner als 19. gingen leer aus, Julia Scheib war im ersten Durchgang ausgeschieden. Die Französinnen Tessa Worley (11.), und Coralie Frasse Sombet (16.) beendeten ihre Karriere, die Italienerin Federica Brignone (Ausfall) überlegt noch.