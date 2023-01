Ski alpin Shiffrin holte in Spindleruv Mlyn ihren 85. Weltcupsieg

Shiffrin blickt in Spindleruv Mlyn ihrem 85. Weltcupsieg entgegen Foto: APA (AFP)

M ikaela Shiffrin ist nur noch einen Weltcupsieg vom Rekord der schwedischen Alpinskilegende Ingemar Stenmark entfernt. Am Samstag holte die US-Amerikanerin den ersten Slalom von Spindleruv Mlyn (Spindlermühle) und könnte mit ihrem dann 86. Erfolg schon am Sonntag mit Stenmark gleichziehen. Shiffrin distanzierte nicht nur die Deutsche Lena Dürr (+0,60 Sek.), sondern auch ihre größten Konkurrentinnen in der Slalomwertung, Wendy Holdener (SUI/+1,31) und Petra Vlhova (SVK/+1,56).