Sieben Leichtverletzte bei Unfall mit mehreren Autos in Wien

Bei zwei weiteren Unfallopfern im Alter von 59 und 64 Jahren reichte die ambulante Betreuung durch die Berufsrettung aus. Ein beteiligter Fahrzeuglenker verzichtete auf eine Untersuchung. Die Berufsfeuerwehr Wien entfernte die Unfallfahrzeuge und machte danach die Straße wieder für den Verkehr befahrbar, hieß es in der Aussendung der Berufsrettung.

Erst am Freitagabend waren bei einem von einem Alkolenker verursachten Auffahrunfall in Wien-Brigittenau sechs Personen verletzt worden. Der 27-Jährige hatte 2,5 Promille und schob mit seinem Auto an einer Kreuzung zwei weitere Fahrzeuge zusammen.

Bei dem Crash am Samstag war kein Alkohol im Spiel. Der Alkotest beim Unfallverursacher, einem Taxilenker, verlief negativ, hieß es auf APA-Nachfrage bei der Polizei.