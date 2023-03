Tötung Sieben Tote bei Schießerei an US-Schule in Nashville

B ei einer Schießerei in einer Schule in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee sind am Montag sieben Menschen getötet worden, darunter auch die Angreiferin. Laut Polizei sind drei Kinder und drei Erwachsene unter den Opfern. Die mit zwei Schnellfeuergewehren und einer Pistole bewaffnete Angreiferin - mutmaßlich eine Jugendliche - sei von eintreffenden Polizisten erschossen worden, sagte ein Polizeivertreter in der Stadt Nashville am Montag.