Sieg für Spitzenreiter Salzburg, Rapid-Pleite gegen Hartberg

Salzburg führt die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf Sturm an. Die Grazer waren am Samstag nicht über ein 0:0 gegen Klagenfurt hinausgekommen. Der WAC und Lustenau hatten sich 1:1 getrennt, während der LASK das Linzer-Derby mit 2:0 gegen Blau-Weiß für sich entschied. In den sechs Spielen fielen nur acht Tore.

Von wegen großer Umbruch: Bei Meister Salzburg scheint das "Werkl" wie eh und je zu laufen. Das 2:0 gegen die Austria bedeutet nach drei Runden eine Bilanz von 9 Punkten und 7:0 Toren. Forson (55.) und Konate (98.) sorgten vor rund 13.800 Zuschauern nach der Pause für den Heimsieg der "Bullen". Wermutstropfen aus Salzburger Sicht: Mit Oumar Solet und Leandro Morgalla wurde das Salzburger Lazarett weiter aufgestockt.

Die Austria wiederum kassierte die zweite Niederlage in der noch jungen Saison, ist Tabellenachter und konnte kein weiteres Selbstvertrauen für das Rückspiel gegen Legia Warschau am Donnerstag tanken.

Die erste Saisonniederlage - dafür aber durchaus überraschend - setzte es für Rapid. 15.600 Besucher waren ins Allianz Stadion gekommen, von denen der Großteil enttäuscht die Heimreise antreten musste. Denn Hartberg erwies sich im Westen Wiens einmal mehr als harte und nicht zu knackende Nuss und siegte durch einen Treffer von Urdl in der 68. Minute mit 1:0.

Rapid reist nach der Nullnummer im Hinspiel gegen Debrecen am vergangenen Donnerstag damit ohne Erfolgserlebnis zum wichtigen Rückspiel in der dritten Runde der Conference-League-Qualifikation. Für die Hartberger von Coach Markus Schopp war es nach zwei bitteren Unentschieden zum Saisonauftakt der erste "Dreier" nach einer starken Leistung. Die Steirer haben nun fünf Punkte auf dem Konto, Rapid vier.

Ebenfalls nur ein Tor fiel im "Ländle" - und das sehr spät. Zwischen Altach und der WSG Tirol lief bereits die achte Minute der Nachspielzeit, als Fadinger zum 1:0 für die Hausherren traf. Zu Beginn sahen die rund 5.000 Zuschauer bei sommerlichen Bedingungen das erwartete Kellerduell. Beide Teams agierten äußerst vorsichtig, ein richtiger Spielfluss kam nur selten zustande.

Altach erhöhte in der Schlussphase jedoch den Druck, kam zu einigen Chancen und musste auch die Annulierung eines Santos-Tores nach VAR-Konsultierung hinnehmen. Am Ende klappte es aber für die Vorarlverger doch, als Fadinger einen von Stejskal abgewehrten Schuss Nuhius abstauben konnte. Die Vorarlberger sind im Westderby mit der WSG damit seit sieben Spielen ungeschlagen. Die Tiroler liegen als einziges noch punktloses Team am Tabellenende.