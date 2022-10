Fußball Siege für Eindhoven und Manchester United in Europa League

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

In Zürich jubelten die Niederländer über einen Kantersieg Foto: APA/AFP

P SV Eindhoven hat mit ÖFB-Rechtsverteidiger Phillipp Mwene am Donnerstagabend in der 3. Runde der Fußball-Europa-League einen 5:1-(4:0)-Kantersieg beim FC Zürich gefeiert. Die Partie der Gruppe A, in der Mwene durchspielte, war früh entschieden - die Niederländer führten bereits nach 35 Minuten mit 4:0. Manchester United wiederum wendete in Gruppe E eine Niederlage bei Omonia Nikosia ab. Die favorisierten Engländer drehten einen 0:1-Pausenrückstand noch in einen 3:2-Erfolg.