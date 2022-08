Siege für LASK und Salzburg - Sturm-Remis in Ried

Werbung

Die Bundesliga darf sich mit Marin Ljubicic über ein neues junges Sturmjuwel freuen. Der Kroate erzielte bei der 5:1-Gala des LASK im Lavanttal beim Wolfsberger AC einen Viererpack (1.,20.,37.,57. Minute). Er hält nun bereits bei sechs Saisontoren. Mit sieben Punkten sind die Linzer zumindest für eine Nacht Tabellenführer. Auch Thomas Goiginger (8.) durfte sich bei den Oberösterreichern in die Torschützenliste eintragen.

Für den inferioren WAC, bei dem Michael Novak den Ehrentreffer erzielte (61.), ist dagegen die Generalprobe für das Rückspiel in der Conference League am Dienstag auf Malta gegen Gzira United - wo es nach dem mageren Heim-0:0 ein blamables Europacup-Aus zu verhindern gilt - gründlich schief gegangen. Mit nur zwei Punkten aus drei Spielen müssen sich die noch sieglosen Kärntner in der Liga vorläufig nach unten orientieren.

Die SV Ried hat gegen Vizemeister Sturm Graz viel Moral gezeigt und in Unterzahl einen Punkt geholt. Die Innviertler erkämpften sich zuhause nach 0:1-Rückstand und dem Ausschluss von Leo Mikic (62.) noch ein 1:1. Christoph Monschein bewahrte Ried per Foul-Elfmeter (77.) vor der Niederlage und glich mit seinem ersten Tor im Rieder Dress die Grazer Führung durch Startelf-Debütant Christoph Lang (11.) aus. Sturm-Trainer Christian Ilzer hatte allerdings einigen Stammkräften eine Verschnaufpause gegönnt, bevor am Dienstag in der Qualifikation zur Champions League das wichtige Rückspiel zuhause gegen Dynamo Kiew auf dem Programm steht. Das Hinspiel wurde 0:1 verloren.

Serienmeister Salzburg sucht in der frühen Saisonphase weiter seine Topform. Die "Bullen" schüttelten die Niederlage von Graz aber mit einem in der zweiten Hälfte kaltschnäuzigen Auftritt beim krassen Außenseiter TSV Hartberg ab und feierten einen 2:0-Erfolg. Dank Treffern des Südamerika-Duos Fernando (50.) und Nicolas Capaldo (60.) halten die Salzburger nach drei Runden bei sechs Punkten und liegen vor den Sonntagsspielen einen Zähler hinter dem LASK auf Platz zwei.

Am Sonntag kann sich Rapid im Heimspiel gegen Aufsteiger Austria Lustenau die Tabellenführung wieder zurückholen, die WSG Tirol empfängt Austria Klagenfurt und die Wiener Austria gastiert in Altach (alle 17.00 Uhr).