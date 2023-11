Fußball Siege für Rapid und Hartberg

Rapids Burgstaller traf in Lustenau Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

R apid und der TSV Hartberg haben am Sonntag wichtige Siege im Kampf um die Teilnahme an der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Hütteldorfer setzten sich beim SCR Altach mit 2:0 durch und schoben sich damit wieder auf Rang sechs, die Oststeirer verwandelten daheim gegen Blau-Weiß Linz ein 0:2 in ein 3:2 und stießen auf Platz vier vor. Die 13. Runde wurde mit dem Duell zwischen dem LASK und Sturm Graz abgeschlossen (17.00 Uhr).