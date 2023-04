Tennis Siege werden für Dominic Thiem wieder selbstverständlicher

Thiem hofft auf nächsten Sieg in München Foto: APA/dpa

N ach dem Viertelfinale in Estoril und der zweiten Runde in Monte Carlo hat der Lichtenwörter Dominic Thiem (Bezirk Wiener Neustadt) nun auch beim ATP-250-Turnier in München zumindest einmal die erste Hürde genommen. Langsam, aber sicher werden für den Ex-US-Open-Champion Siege wieder selbstverständlicher. Gegen Constant Lestienne hatte er am Dienstag nach einem 6:3 von der Aufgabe des Franzosen profitiert und ging danach gleich noch für eine Trainingseinheit auf den Tennis-Court.