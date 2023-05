Simmering Erneut Fall von Polizeigewalt in Wien dokumentiert

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Ein Mann war am Sonntag in Simmering erschossen worden Foto: APA/EVA MANHART

I n Wien sorgt erneut ein Fall von Polizeigewalt für Aufsehen. Ein Video zeigt, wie bei der Festnahme eines Mannes dessen Kopf von Beamten mehrfach auf den Boden geschlagen wird. Aufgenommen hat es ein Puls24-Kameramann am Sonntag bei Dreharbeiten zum Tötungsdelikt in Simmering. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen und mehrfach angezeigt. Das Video wurde gesichert und der zuständigen Stelle zur Überprüfung übermittelt, hieß es in einer Stellungnahme der Polizei.