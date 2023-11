Tennis Sinner steigt aus Turnier aus - Djokovic in Paris weiter

Sinner hatte in Paris-Bercy genug von der Ansetzung und trat nicht an Foto: APA/dpa/sda

Werbung

I taliens Tennisstar Jannik Sinner trat beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy nicht zu seinem Achtelfinale an. Der Weltranglisten-Vierte, der sein Zweitrundenmatch gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald erst am Donnerstag nach zwei Uhr nachts beendet hatte, hätte laut Spielplan rund 15 Stunden später erneut spielen müssen. Somit erreicht sein Gegner Alex de Minaur kampflos das Viertelfinale. Im Viertelfinale steht auch Novak Djokovic.