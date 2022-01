Sebastian Kurz gründete Firma in Niederösterreich

Kurz ist laut Firmenbuch Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter des im Bezirk Horn angesiedelten Unternehmens, die Stammeinlage der GmbH beträgt 35.000 Euro. Es sei ihm wichtig, Steuern aus allfälligen Beteiligungen in Österreich zu zahlen, zitierten "heute" und "Krone" Stimmen aus dem Umfeld von Kurz. Als Geschäftszweig wird laut Firmenbuch das "Halten von Beteiligungen", "Beteiligungsverwaltung", "Erbringung von Managementdienstleistungen" und "Unternehmensberatung" genannt.

Die Firmengründung ist nicht die einzige berufliche Tätigkeit des Ex-Kanzlers: Ende des Vorjahres war bekannt geworden, dass der im Vorjahr unter Korruptionsverdacht als Bundeskanzler und ÖVP-Chef zurückgetretene Kurz bei der US-Firma Thiel Capital als "Global Strategist" einsteigt - einer Firma des deutschstämmigen US-Investors Peter Thiel und Unterstützers des früheren US-Präsidenten Donald Trump.

Anfang Jänner teilte die ÖVP dann mit, dass Kurz Co-Vorsitzender des Europäischen Rats für Toleranz und Versöhnung (European Council on Tolerance and Reconciliation/ECTR) wird. Dieser setzt sich für Toleranz für das jüdische Leben in Europa, gegen Antisemitismus und gegen die Leugnung des Holocaust ein. Er soll in der neuen ehrenamtlichen Tätigkeit seine internationalen Kontakte einbringen, hieß es.