Skeleton Flock bei Weltcup-Comeback Fünfte in Winterberg

V ier Monate nach ihrer Bandscheiben-Operation ist Janine Flock mit einer starken Leistung in den Skeleton-Weltcup zurückgekehrt. Die 33-jährige Tirolerin landete bei ihrem Comeback am Freitag in Winterberg auf Rang fünf. Flock machte im zweiten Lauf einen Platz gut und hatte letztlich 0,5 Sekunden Rückstand auf die siegreiche Niederländerin Kimberley Bos.