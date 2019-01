Die Tirolerin setzte sich in Innsbruck-Igls vor der Russin Jelena Nikitina durch, es war insgesamt bereits die siebente EM-Medaille in Folge für die 29-Jährige. Vor heimischem Publikum hatte Flock noch nie Gold erobert, auch ein Weltcup-Sieg in Innsbruck war ihr noch nicht vergönnt gewesen.