Flock bei Kälte um drittes Einzelpodest .

Zwei Wochen nach Fixierung ihres zweiten Weltcup-Gesamtsieges geht es für Skeleton-Pilotin Janine Flock am Donnerstag und Freitag (jeweils 9.00 Uhr, live ORF Sport +) um ihre dritte Einzel-WM-Medaille. 2016 hatte sie in Igls Silber geholt, 2020 in Altenberg Bronze. Genau dort geht es nun wieder um WM-Ehren. Das bei eiskalten Bedingungen, wie sie derzeit in vielen Teilen Deutschlands herrschen. Titelverteidigerin ist die Deutsche Tina Hermann, Flock lag 2020 1,21 Sek. zurück.