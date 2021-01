Vor allem den Übergang gleich nach dem Start, der zahlreiche Läufer vor große Herausforderungen stellte, sei Feller "echt genial und überlegen" gefahren. Hirscher staunte, "welcher Punch, welche Dynamik dahinter war". Genau das habe er dem Premierensieger auch per Nachricht mitgeteilt. Die kleine Aufregung über Fellers flapsige Wortwahl vor dem Rennen, als er den Flachau-Hang als "Märchenwiese" bezeichnet hatte, konnte Hirscher nicht nachvollziehen. "Da ist wenig Emotion dahinter. Ich weiß, wie wir reden", meinte er lapidar. Das Terrain sei "nicht das Steilste und Schwerste, was es gibt. Deswegen ist es aber auch nicht leicht zu gewinnen."

Mit Blick auf die aktuelle ÖSV-Techniker-Equipe hab er jedenfalls ein gutes Gefühl. "Die Jungs, die schon während meiner Abwesenheit stark angeklopft haben, dieses erste Jahr alleine hinter sich haben und jetzt voll da sind: Das ist schön zu sehen. Das hat eigentlich keiner geglaubt, auch dass es so schnell geht." Er sei überzeugt, dass sie sich "gegenseitig pushen und motivieren. Sie wissen genau, wie schnell sie sind, haben Vertrauen ins Skifahren, ins Können, ins Setup", betonte der 31-Jährige.

Die ÖSV-Skifrauen standen angesichts des Lobs des Altmeisters nicht nach. "Genial, Gratulation. Echt mega", freute sich Katharina Liensberger, die im Damen-Rennen in Flachau den zweiten Platz erreicht hatte. "Also hat er wirklich ein Märchen geschrieben", spielte sie abermals auf den "Märchenwiese"-Sager des Tirolers an. "Wenn man vorher so einen Sager macht und das dann so runterbringt, das finde ich cool und freut mich für den Manu", sagte Ramona Siebenhofer. Wäre er nach seiner Ansage ausgefallen, wäre das "ziemlich blöd gekommen", betonte die Steirerin mit einem Lachen.