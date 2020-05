Anzeichen für Veith-Rücktritt mehren sich .

Der Rücktritt von Alpinskistar Anna Veith scheint näher zu rücken. Die Salzburger Olympiasiegerin lässt am Samstag in einem Gespräch mit Alexandra Meissnitzer "nach ihrem dritten Comeback in vier Jahren die vergangene Saison Revue passieren", wie es in einer Presseaussendung die Skiverbandes hieß. Der Livestream findet Samstag ab 18.55 Uhr aus Schladming/Rohrmoos statt, ORF1 überträgt live.