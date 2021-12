Bestzeit für Franz im Abfahrtstraining in Beaver Creek

Wie schon in Lake Louise hat sich Max Franz auch im Training für die Weltcup-Abfahrten am Wochenende in Beaver Creek stark präsentiert. Das Kärntner Ski-Ass stellte am Mittwoch im einzigen Testlauf die Bestzeit auf, verwies den Franzosen Matthieu Bailet (+0,40 Sek.) sowie die drei Norweger Adrian Smiseth Sejersted (+0,53), Aleksander Aamodt Kilde (+0,79) und Kjetil Jansrud (+0,88) auf die weiteren Plätze. Kanada-Sieger Matthias Mayer hatte als Zwölfter 2,02 Rückstand.