Das gab der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Donnerstag bekannt. Die Tirolerin tritt demnach am Freitag die Heimreise an, um sich in Graz einer MRT-Untersuchung zu unterziehen.

Die 27-jährige Riesentorlauf-Spezialistin ist leidgeprüft. Sie war nach drei Kreuzbandrissen innerhalb von 17 Monaten sowie langer Pause erst im Oktober in den Weltcup zurückgekehrt.