Ski Alpin Daniel Danklmaier erleidet im Training Kreuzbandriss

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Daniel Danklmaier wird nach einem Kreuzbandriss operiert Foto: APA/AFP

S peed-Spezialist Daniel Danklmaier hat sich am Dienstag im Abfahrtstraining in Sölden einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Der ÖSV-Meister verspürte laut Verbandsmitteilung nach einem 25-m-Sprung Schmerzen und konnte die Fahrt nicht beenden. Bei einer MRT-Untersuchung in der Privatklinik Hochrum wurde neben dem Riss des vorderen Kreuzbandes auch eine Meniskusverletzung diagnostiziert. Der 28-jährige Steirer wurde noch am Dienstag operiert.