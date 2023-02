Ski alpin Dreifach-Olympiasieger Mayer schließt Comeback nicht aus

Mayer könnte in Skizirkus zurückkehren Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

D er am 29. Dezember 2022 in Bormio überraschend zurückgetretene Skirennläufer Matthias Mayer schließt ein Comeback nicht aus. "Ich mache zurzeit einmal ein bisschen Urlaub und gönne mir das Ganze. Ich möchte es zurzeit aber auch nicht ganz abschreiben", sagte der Kärntner am Mittwoch in einem Mediengespräch am Afritzer See. Der dreifache Ski-Olympiasieger genießt das Freie Skifahren und betonte, dass es ihm bei einer Rückkehr an Zielen nicht mangeln würde.