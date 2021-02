Das nächste Training ist für Donnerstag geplant, am Freitag findet ein Super-G statt. Die Speed-Rennen in Garmisch sind die letzten vor der WM in Cortina d'Ampezzo (8. bis 21. Februar).

Peter Fischer, der Chef des Organisationskomitees, begründete die Absage am Mittwoch damit, dass Regen gewisse Teile der Kandahar-Piste geschädigt habe. "Der Starthang ist nicht fahrbar", sagte FIS-Renndirektor Emmanuel Couder. "Aber wir bereiten alles für ein Training am Donnerstag vor." Arbeiten an der Strecke, eine klare, kalte Nacht und Schönwetter am Donnerstag sollten für gute Bedingungen sorgen.