Feller Halbzeit-Leader im Schladminger Nachtslalom .

Manuel Feller liegt nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Nachtslaloms in Schladming in Führung. Der 28-jährige Tiroler fuhr mit Startnummer 1 im Schneetreiben zur Bestzeit von 50,49 Sekunden. Der Norweger Sebastian Foss-Solevaag (+0,39 Sek.) kam Feller am nächsten. Halbzeit-Dritter war der Tiroler Michael Matt (+0,67), der im Slalom-Weltcup führende Kärntner Marco Schwarz (+0,89) vorerst Sechster. Der zweite Durchgang beginnt um 20.45 Uhr (live ORF 1).