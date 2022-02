Hütter-Sturz schockte bei Premierensieg von Nufer in Crans

Priska Nufer hat in der zweiten Weltcup-Abfahrt von Crans Montana mit ihrem Premierensieg überrascht. Die Schweizerin setzte sich am Sonntag vor Heimkulisse 0,11 Sek. vor der Vortagessiegerin Ester Ledecka (CZE) durch. Sofia Goggia wurde vor Corinne Suter und der Österreicherin Stephanie Venier Dritte und geht nun als Favoritin in das entscheidenden Finalrennen um die Abfahrtskugel. Das Rennen war überschattet vom schweren Sturz Cornelia Hütters.

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at