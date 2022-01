Kein Kitz-Slalom für Feller wegen positivem Coronatest

Die Alpinabteilung im Österreichischen Skiverband plagen weiterhin Corona-Sorgen. Wie der ÖSV am Freitagabend bekanntgab, ist Manuel Feller positiv auf Covid-19 getestet worden und befindet sich in behördlicher Quarantäne. Er wird damit den Weltcup-Slalom am Samstag auf dem Ganslernhang in Kitzbühel verpassen. Feller war zuletzt Zweiter in Adelboden und Fünfter in Wengen. Am Dienstag steht vor den Olympischen Spielen noch das Nightrace in Schladming an.