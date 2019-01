Kitz-Abfahrt bereits am Freitag, Slalom am Samstag .

In Abstimmung mit dem Kitzbüheler Organisationskomitee hat die Rennleitung des Internationalen Ski-Verbands (FIS) das Programm der 79. Hahnenkammrennen am Donnerstag komplett geändert. Aufgrund der Wetterprognosen findet die Streif-Abfahrt bereits am Freitag (11.30) statt Samstag statt.