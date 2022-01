Kriechmayr muss weiter warten, kein Wengen-Training

Abfahrts-Weltmeister Vincent Kriechmayr muss weiter auf grünes Licht der österreichischen Behörden warten, um zu den Ski-Weltcup-Rennen in Wengen anreisen zu können. Der Oberösterreicher, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war, wird somit auch das zweite Training für die zwei Abfahrten auf der Lauberhornstrecke in diesem Jahr verpassen. Beim ÖSV hofft man, dass sich ein Antreten beim Super-G am Donnerstag (12.30 Uhr) ausgeht.