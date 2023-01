Kristoffersen führt in Schladminger Nachtslalom vor Feller

Werbung

Ein Wörtchen um Platz eins mitreden möchte auch der zweifache Saisonsieger Lucas Braathen, der als Vierter einen Rückstand von 57/100 Sekunden aufweist. Zweitbester Österreicher ist Olympiasieger Johannes Strolz als Neunter (+1,31), der Vorarlberger hat in dieser Saison erst einmal das Ziel gesehen. Marco Schwarz belegte auf nachlassender Piste und nach fehlerhafter Fahrt vorerst Rang zwölf (+1,50). Den Sprung in Durchgang zwei schafften auch Fabio Gstrein (+2,24/Rang 16 nach 45 Läufern) und Adrian Pertl (+2,32/18.). Dominik Raschner schied aus.

Sollte Kristoffersen gewinnen, wäre er der alleinige Rekordsieger in Schladming. Der 28-Jährige liegt derzeit mit Benjamin Raich mit vier Erfolgen gleichauf. Feller will dem jedoch einen Strich durch die Rechnung machen. Der Tiroler, der im Vorjahr Dritter auf der Planai wurde, kündigte "volle Attacke" fürs Finale an. In Kitzbühel ging das schief, da schied der 30-Jährige als Halbzeitführender im zweiten Lauf aus. Für den deutschen Vorjahressieger Linus Strasser endete indes das Rennen bereits am zweiten Tor, wo er einfädelte.