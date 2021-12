Liensberger auch am Mittwoch nicht am Start

Katharina Liensberger wird wie erwartet auch am Mittwoch beim zweiten Weltcup-Riesentorlauf in Courchevel nicht am Start sein. Das hat der im ÖSV für Hochleistungssport zuständige Patrick Riml im ORF bestätigt. Die Ski-Doppelweltmeisterin aus Österreich fehlte wegen eines vergangenen Freitag eruierten, positiven Corona-Tests am Dienstag ebenso wie die Schweizerin Lara Gut-Behrami und die Neuseeländerin Alice Robinson.