Männer-Abfahrt in Beaver Creek wegen Windböen abgesagt

Die Abfahrt in Lake Louise gewann Mayer vor Vincent Kriechmayr, die zweite Abfahrt und der Super-G in Kanada wurden wegen der Wettersituation abgesagt. Die Abfahrt wurde in Beaver Creek neu angesetzt, womit in Colorado vier Rennen in vier Tagen folgen hätten sollen. Odermatt gewann den ersten Super-G vor Mayer, im zweiten landete Kilde vor Odermatt seinen Comebacksieg, Mayer war Vierter. Kilde erbeutete auch den Triumph in der Abfahrt auf der Birds of Prey, Mayer zeigte als Zweiter erneut eine starke Leistung.