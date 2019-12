Beste Österreicherin in Killington wurde Katharina Liensberger als Sechste. Katharina Gallhuber folgte auf Platz acht, die Levi-Dritte Katharina Truppe schied schon im ersten Durchgang aus. Während Shiffrin beim großen Heim-Weltcup im Riesentorlauf nach wie vor sieglos ist, gewann die 24-Jährige nun auch den vierten Weltcup-Slalom an der US-Ostküste. Shiffrins souveräner Sieg in Killington war gleichbedeutend mit dem 13. Slalom-Podium der Amerikanerin in Serie, das hatte vor ihr nur die Schweizerin Erika Hess geschafft.