Odermatt gewinnt Kranjska-Gora-RTL - Brennsteiner 3. .

Marco Odermatt hat am Samstag den Weltcup-Riesentorlauf der alpinen Ski-Herren in Kranjska Gora gewonnen und Alexis Pinturault im Kampf um die große Kristallkugel weiter stark unter Druck gesetzt. Zweiter wurde mit Loic Meillard ein weiterer Schweizer (+1,06), auf Rang drei kam Stefan Brennsteiner (+1,09). Pinturault wurde Vierter und verlor die Führung im Disziplinweltcup an Odermatt, im Kampf um das große Kristall hat er noch 31 Zähler Vorsprung.