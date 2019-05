Der Salzburger habe aber noch nicht entschieden, ob er auch in der kommenden Saison an den Start gehen werde, teilte der ÖSV am Dienstag ergänzend dazu auf Twitter mit. Auch Anna Veith gehört dem aktuellen Kader weiter als Mitglied des Nationalteams an.

Die Salzburgerin, die nach einem erneuten Kreuzbandriss gerade an der Genesung ihrer im vergangenen Winter erlittenen Knieverletzung arbeitet, will ihre Zukunfts-Pläne im Juni mitteilen. Neben der Veröffentlichung der Kaderlisten diverser Disziplinen kündigte der ÖSV Informationen über die neue Langlauf-Struktur wegen des neuerlichen Dopingskandals von Seefeld für die kommenden Tage an.