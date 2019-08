Wie der österreichische Skiverband (ÖSV) am Freitag auf seiner Website mitteilte, verstarb der Vorarlberger im Alter von 80 Jahren in Lech. Zimmermann war einer der herausragenden alpinen Rennläufer der 60er-Jahre, Höhepunkt waren der Abfahrtstriumph bei den Heim-Spielen 1964 in Innsbruck sowie WM-Gold im Riesentorlauf 1962 in Chamonix.