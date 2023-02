Ski Alpin RTL-Weltmeister Odermatt in Palisades Tahoe voran

Marco Odermatt kämpft sich den Berg hinab Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

S ki-Weltmeister Marco Odermatt liegt nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs in Palisades Tahoe in Front. Der Schweizer führt ein Quintett an, das auf dem selektiven Hang bei schwierigen Verhältnissen innerhalb von vier Zehntelsekunden geblieben ist. Hinter Odermatt lauern der Franzose Alexis Pinturault (+0,25), die Norweger Rasmus Windingstad (+0,29) und Lucas Braathen (+0,33) sowie als bester Österreicher der WM-Dritte Marco Schwarz (+0,40).