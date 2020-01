Haaser konnte in diesem Winter bisher keine Weltcup-Platzierung in den ersten zehn einfahren. Im Gesamtklassement liegt sie an 45. Stelle.

Im Gegensatz zu Haaser ist Anna Veith am Wochenende bei den Rennen in Bansko dabei. Nach den Angaben des ÖSV nimmt die Salzburgerin die Abfahrt am Freitag als Training für den Super-G am Sonntag mit. Demnach nutzt sie die Rennbedingungen, um sich bestmöglich auf Sonntag vorzubereiten. Ob Veith auch die Abfahrt am Samstag bestreitet, wird kurzfristig entschieden.

ÖSV-Aufgebot für die Rennen ins Bansko: Michaela Heider, Nina Ortlieb, Mirjam Puchner, Elisabeth Reisinger, Christine Scheyer, Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer, Tamara Tippler, Anna Veith, Stephanie Venier