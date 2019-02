Saisonende für Schwarz wegen schwerer Knieverletzung .

Für Österreichs dreifachen WM-Medaillengewinner Marco Schwarz ist die alpine Ski-Weltcup-Saison vorzeitig zu Ende. Der 23-jährige Kärntner erlitt am Freitag im Kombi-Super-G in Bansko einen Riss des vorderen Kreuzbandes und einen Riss des Innenmeniskus im linken Knie. Dies teilte der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Freitagabend nach einer Untersuchung in der Privatklinik Hochrum mit.