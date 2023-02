Ski Alpin Shiffrin-Führung im WM-Riesentorlauf - Gritsch 15.

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Gritsch beste Österreicherin zur Riesentorlauf-Halbzeit Foto: APA/BARBARA GINDL

M ikaela Shiffrin geht als Führende nach dem ersten Durchgang in die Riesentorlauf-Entscheidung bei den Alpinski-Weltmeisterschaften am Donnerstag in Meribel. Die US-Amerikanerin hat 0,12 Sek. Vorsprung auf die Französin Tessa Worley und 0,31 auf die Italienerin Federica Brignone. Österreichs Läuferinnen hatten vorne nichts mitzureden, Beste ist zur Halbzeit Franziska Gritsch als 15. (+1,64). Das Finale ist für 13.30 Uhr angesetzt.