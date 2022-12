Ski alpin Shiffrin holt im Semmering-Slalom vor Moltzan 80. Sieg

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Shiffrin führt im Semmering-Slalom Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

S ki-Star Mikaela Shiffrin hat wie 2016 drei Technik-Rennen an drei aufeinanderfolgenden Tagen am Semmering gewonnen. Die US-Amerikanerin kurvte am Donnerstag im Flutlicht zu ihrem 80. Weltcup-Sieg und dem 50. im Slalom. Die 27-Jährige setzte sich vor ihrer Landsfrau Paula Moltzan (+0,29 Sek.) und der Deutschen Lena Dürr (+0,34) durch. Den Österreicherinnen war zum Abschluss des Semmering-Triples kein Top-Ten-Ergebnis vergönnt. Als Beste kam Katharina Truppe auf den 13. Platz.