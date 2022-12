Ski-Alpin Shiffrin im Semmering-RTL klar voran - ÖSV-Team zurück

Shiffrin liegt auch im Gesamtweltcup in Front Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

S ki-Star Mikaela Shiffrin greift nach ihrem fünften Sieg am Semmering. Die US-Amerikanerin führt nach dem ersten Durchgang des Riesentorlaufs am Dienstag, dem Auftaktbewerb von drei Rennen an der niederösterreich-steirischen Grenze, mit beachtlichen 0,72 Sekunden Vorsprung auf die Slowakin Petra Vlhova. Die Perspektiven der ÖSV-Truppe auf einen Stockerlplatz sind nicht glänzend, als beste Österreicherin lag Katharina Liensberger (+1,57) nach 38 Gestarteten auf dem 15. Platz.