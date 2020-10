Shiffrin verzichtet wegen Rückenproblemen auf Sölden .

US-Skistar Mikaela Shiffrin wird beim Weltcup-Auftakt in Sölden in der kommenden Woche nicht am Start sein. Wie die 25-Jährige am Freitag auf Instagram verkündete, wurde ihr geraten, den Riesentorlauf im Hinblick auf die Ausheilung ihrer aktuellen Rückenprobleme nicht zu bestreiten.