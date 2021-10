Skistar Shiffrin will bei Olympia in jeder Disziplin starten

Die US-amerikanische Ausnahme-Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin hat sich für die Olympischen Winterspiele in Peking im Februar 2022 große Ziele gesetzt. "Ich träume schon davon, in jeder Disziplin in China zu starten", sagte die 26-jährige Olympiasiegerin von 2014 und 2018 eine Woche vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden in einer Fragerunde mit Journalisten.

