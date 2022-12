Ski alpin Souveräne Shiffrin-Führung im Semmering-Slalom

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Shiffrin führt im Semmering-Slalom Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

M ikaela Shiffrin geht mit einer souveränen Führung in den zweiten Durchgang des Weltcup-Slaloms der alpinen Ski-Frauen am Semmering. Die US-Amerikanerin, die am Zauberberg bereits beide Riesentorläufe gewonnen hat, liegt 0,72 Sek. vor der Schwedin Anna Swenn Larsson und 0,79 vor ihrer Landsmann Paula Moltzan. Beste Österreicherin ist Katharina Truppe als Neunte (+1,59).