Ski Alpin Star-Coach Magoni Teil des neuen ÖSV-Frauen-Trainerteams

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

ÖSV-Alpinchef Mandl fixierte Trainerteam für kommende Saison Foto: APA/BARBARA GINDL

H erbert Mandl hat am Mittwoch sein Trainerteam für die kommende Alpinski-Weltcupsaison fixiert. Während bei den Herren auf ein bewährtes Team gesetzt wird, gibt es auf der Frauenseite einige Neuerungen. So kehren Alexander Hödlmoser und Karlheinz Pichler zum ÖSV zurück, zudem wurde mit dem Italiener Livio Magoni ein absoluter Startrainer engagiert. Der "Ex" von Tina Maze und Petra Vlhova wird im Frauen-Technikteam an der Seite von Georg Harzl als Co-Trainier agieren.