Strolz Halbzeitzweiter hinter Meillard in Garmisch

Johannes Strolz greift im zweiten Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Männer am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen aus der zweiten Halbzeitposition aus an. Der Vorarlberger Olympia-Zweite hat zeitgleich mit dem Schweizer Ramon Zenhäusern 0,51 Sekunden Rückstand auf dessen Landsmann Loic Meillard. Hinter Überraschungsmann Joaquim Salarich (ESP/+0,55) und dem Franzosen Alexis Pinturault (+0,69) ist Manuel Feller zeitgleich mit dem Norweger Sebastian Foss-Solevaag (+0,80) Sechster.

