US-Star Vonn plant Comeback bei Jänner-Rennen .

Skistar Lindsey Vonn will nach ihrer Verletzung im Jänner in den alpinen Weltcup zurückkehren. "Das ist, was wir hoffen. Das ist der Plan", sagte der Chefcoach des US-Skiteams, Paul Kristofic, am Sonntag in Gröden. Vonn war am 19. November im Training gestürzt und hatte sich ein Knochenödem sowie eine Bänderzerrung im Knie zugezogen.