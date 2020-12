Val d'Isere: Kriechmayr mit Abschlusstrainings-Bestzeit .

Der Oberösterreicher Vincent Kriechmayr hat am Freitag beim Abschlusstraining für die Weltcup-Abfahrt am Sonntag (10.30 Uhr, live ORF 1) in Val d'Isere überlegene Bestzeit markiert.