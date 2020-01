"Ich habe bis jetzt noch nie eine Verletzung gehabt, die so viel Geduld braucht, aber ich nehme die Herausforderung an und freue mich auf die nächste Saison", schrieb der 30-Jährige in den sozialen Medien.

Aufs und Abs seien Teil des Spiels und unglücklicherweise habe er sich im Training das Kreuzband gerissen. Paris galt als vierfacher Kitzbühelsieger - dreimal in der Abfahrt, einmal im Super-G - für die Speedbewerbe bei den 80. Hahnenkammrennen diese Woche als einer der Topfavoriten.

Im Super-G-Training am Dienstag in Kirchberg passierte das Missgeschick. Der Gewinner der beiden Bormio-Abfahrten in diesem Winter und regierende Super-G-Weltmeister rutschte am Innenski weg und wäre in die Fangzäune gekracht. Dies wollte er verhindern und aufstehen, dabei fing es ihm den Ski und das Band riss.